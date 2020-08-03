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Ликвидирован пожар на Новом Арбате в центре Москвы

09:20
  • понедельник
  • 03 августа 2020

В здании сильное задымление

Пожар в здании бизнес-центра на Новом Арбате в Москве. Возгорание произошло в одном из известных "домов-книг" в центре столицы.
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"На Новом Арбате, 21, происходит возгорание в вытяжке", - приводит ТАСС слова своего источника в экстренных службах.

Уточняется, что по указанному адресу находится бизнес-центр "Обновление Арбата". На первом этаже - сильное задымление. Пожарные спасли одного человека.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России позже сообщили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Горела мебель и оборудование. По последним данным, возгорание ликвидировано.

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