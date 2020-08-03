От коронавируса в Москве вылечились еще 842 пациента

Общее число выздоровевших превысило 182 тысячи человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 842 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182184", - сообщила Ракова.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

В целом по стране от коронавируса вылечились уже 650173 человек. С начала пандемии выявлено более 850 тысяч случаев заражения.

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