"Я подружка невесты": Асмус ответила на вопрос о свадьбе Харламова

Звезда не перестает юморить

Актриса Кристина Асмус в очередной раз проявила незаурядное чувство юмора, комментируя слухи о ее разводе с юмористом Гариком Харламовым.

На днях прошел слух, будто в январе Харламов собирается жениться на новой возлюбленной. Интернет-пользователи спросили Кристину Асмус, правда ли это. "Да, я подружка невесты", - отшутилась актриса.

Недавно СМИ сообщили, что Харламов встречается с актрисой Яной Кошкиной. Позднее, правда, источник из окружения шоумена рассказал, что звезду "окружают длинноногие симпатичные блондинки", однако серьезных отношений у него нет.

Харламов и Асмус, которые женаты с 2013 года, объявили о разводе в июне. По словам звезд, третьи лица и скандал с фильмом "Текст" не являются причинами их расставания. Актриса намекнула на то, что главным виновником расставания стал шоумен. "Над отношениями должны работать оба партнера", - сказала она. Если верить слухам, Асмус с дочерью будут жить в загородном доме, а Харламов переедет в столичную квартиру.

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