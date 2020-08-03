Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест фигурантов дела о торговле детьми

Именитых медиков взяли под стражу в середине июля

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест шестерых фигурантов дела о торговле детьми. Поводом к началу расследования стала смерть одного из новорожденных этой зимой. В квартире оперативники обнаружили еще несколько малышей, рожденных суррогатными матерями. Детей должны были забрать в семьи, но следователи усомнились, что биологические родители действительно являются таковыми.

В Мосгорсуде сегодня проходит рассмотрение сразу 6 апелляционных жалоб на избрание меры пресечения медикам. Именитых эмбриологов, репродуктологов, представителей центра суррогатного материнства обвиняют в торговле новорожденными. Медиков взяли под стражу в середине июля. Тогда суд отправил их в СИЗО ‪до 14 сентября.

На рассмотрение каждой жалобы судья выделила по полчаса. Последней рассматривается ходатайство Валентины Чернышевой. Это так называемый курьер. Женщина привозила лекарства суррогатным матерям. Что касается остальных 5 апелляционных жалоб, уже известно, что судья их не удовлетворила.

Шокирующая новость облетела Москву еще зимой. Тогда в одной из квартир в подмосковном Одинцове нашли умершего младенца. Врачи скорой приехали на вызов и обнаружили, что вместе с ним там находились еще дети. Все они были рождены суррогатными матерями по заказу граждан Филиппин. По словам защиты, иностранцы – биологические родители детей - приехать за ними вовремя не смогли, оформляли бумаги. Вот только у следователей появилось подозрение о создании в Москве подпольных роддомов.

Спустя полгода начались громкие аресты. По версии следствия, иностранцы не предоставляли генетический материал при процедуре ЭКО. То есть фактически суррогатные матери вынашивали и передавали за границу чужих детей. Что, по сути, можно расценивать как продажу. Всего в деле оперативниками описаны 11 эпизодов, произошедших с 2014 по 2019 годы. Адвокаты обвиняемых с этим не согласны. Они провели независимую генетическую экспертизу. И просят суд ее учесть.

Все задержанные врачи имеют хорошую репутацию в области репродуктивной медицины. Например, к Тарасу Ашиткову обращались многие бесплодные пары, шансов у которых родить своего ребёнком практически не было. У Лилии Панаиоти почти 30-летний опыт приема родов.

Все заседания проходили в закрытом режиме. Помимо этих 6 человек, по делу проходят еще двое – это одна из суррогатных матерей Татьяна Блинова, она сейчас находится под домашним арестом.

А также Владислав Мельников - известный врач, директор Европейского центра суррогатного материнства, который не раз заявлял, что подбирал суррогатных матерей звёздным парам.

Он также арестован и находится в СИЗО до середины сентября. Адвокаты сообщили, что его жалоба ещё на стадии рассмотрения. Известно, что дети, которых обнаружили в той квартире, сейчас находятся в детском доме. За ними присматривают специалисты.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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