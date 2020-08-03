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В магазин - вплавь: в регионах ливни парализовали движение транспорта

11:50
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Последствия стихии устраняют

Разгул стихии - и совсем не летняя прохлада. Сразу несколько регионов России оказались во власти дождей. Саратов, Рязань, Сочи - местным жителям даже короткие расстояния приходилось преодолевать вплавь.

На календаре - лето, а за окном по-настоящему осенняя погода. Затяжные ливни - сразу в нескольких российских регионах. В Саратове справиться с разбушевавшейся стихией не смогли. Затопило сразу несколько районов города - по проезжей части впору пускать лодки. Видимость на дороге - нулевая.

Испытанием стал даже обыкновенный поход в магазин. Между торговыми прилавками приходилось пробираться вброд - воды по колено. Впрочем, особо смекалистые всё же нашли выход из положения. Пакеты на ноги - и можно не бояться промокнуть.

Похожая ситуация и в Рязани. Там сильный ливень парализовал транспортную инфраструктуру. Некоторые улицы затопило так сильно, что даже троллейбусам пришлось временно поставить на паузу перевозки пассажиров. Машины же вынужденно переквалифицировались в прогулочные катера.

В Краснодарском крае ещё совсем недавно изнывали от аномальной жары - теперь регион переживает другую крайность. Водная стихия испытывает местных жителей на прочность. Грозовые тучи налетели так стремительно, что многие просто не успели спрятаться. Досталось и сельскому хозяйству. В Тамани мощный грязевой поток затопил дорогу и урожайные поля. Впрочем, синоптики в своих прогнозах оптимистичны. Лето пока покидать нашу страну не собирается и вернётся совсем скоро - в центральный регион идёт жара. Температура воздуха в течение этой недели будет на несколько градусов выше нормы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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