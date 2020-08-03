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В России расширят перечень жизненно важных лекарств

12:05
  • понедельник
  • 03 августа 2020

В списке - более 200 наименований

Перечень жизненно необходимых лекарств, которые должны производиться в России, расширят почти в четыре раза. Об этом заявил в понедельник Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Документ не менялся последние 10 лет. Теперь в него войдут 215 наименований. Среди них препараты для лечения редких и социально значимых заболеваний. Как отметил глава кабмина, главная задача - обеспечить доступность современных и эффективных медикаментов.

Кроме того, на совещании затронули и тему ипотеки. Сейчас действует программа льготного кредитования под 6 с половиной процентов. И теперь размер первоначального взноса снизили с 20 до 15 процентов. Соответствующее постановление уже подписано.

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