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Москвичи могут проверить свое здоровье во флагманских МФЦ

12:14
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Там кстановлено современное оборудование

Теперь в центрах госуслуг "Мои документы" москвичи могут проверить и своё здоровье. Специальные диагностические комплексы появились во флагманских офисах МФЦ, передает "ТВ Центр".
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Они оснащены современным оборудованием, которое позволяет быстро провести обследование. Процедура займёт не более 15 минут. Специалисты сделают экспресс-тест на глюкозу и холестерин, измерят артериальное давление и пульс, а также уровень насыщенности крови кислородом. Проверят лёгкие и работу сердца. Такие обследования помогают предупредить риск развития серьёзных заболеваний. И при необходимости вовремя начать лечение.

"Все данные о результатах исследования автоматически заносятся в электронную медкарту человека. Помимо того, что в обязательном порядке ему выдается расшифрованные заключения по всем параметрам здоровья и рекомендации по ведению здорового образа жизни. Я надеюсь, что эти новации будут восприняты горожанами, горожане будут ими пользоваться, и мы начнем расширять эту историю на другие МФЦ Москвы", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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