Москвичи могут проверить свое здоровье во флагманских МФЦ

Там кстановлено современное оборудование

Теперь в центрах госуслуг "Мои документы" москвичи могут проверить и своё здоровье. Специальные диагностические комплексы появились во флагманских офисах МФЦ, передает "ТВ Центр".

Они оснащены современным оборудованием, которое позволяет быстро провести обследование. Процедура займёт не более 15 минут. Специалисты сделают экспресс-тест на глюкозу и холестерин, измерят артериальное давление и пульс, а также уровень насыщенности крови кислородом. Проверят лёгкие и работу сердца. Такие обследования помогают предупредить риск развития серьёзных заболеваний. И при необходимости вовремя начать лечение.

"Все данные о результатах исследования автоматически заносятся в электронную медкарту человека. Помимо того, что в обязательном порядке ему выдается расшифрованные заключения по всем параметрам здоровья и рекомендации по ведению здорового образа жизни. Я надеюсь, что эти новации будут восприняты горожанами, горожане будут ими пользоваться, и мы начнем расширять эту историю на другие МФЦ Москвы", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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