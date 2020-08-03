Участники конкурса "Моя страна - моя Россия" представили свои проекты

Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей"

Стартовал второй месяц очного этапа конкурса "Моя страна - моя Россия". В понедельник свои проекты представляли участники в номинации "Большая технологическая разведка моей страны". Защиты прошли в формате онлайн, передает "ТВ Центр".

Работы направлены на улучшение различных сфер жизни - от медицины и сельхозтехнологий до энергетики и промышленности. В этом году более 60 тысяч человек из разных регионов отправили заявки на участие в конкурсе. И только 700 смогли дойти до финала. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"Ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч неравнодушных, активных, целеустремлённых молодых людей со всей нашей страны. И сегодня вы уже являетесь частью этого сообщества, и я уверен, что это позволит вам и новых личных высот достигнуть, и сделать жизнь вокруг вас лучше", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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