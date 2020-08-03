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Экипаж Crew Dragon рассказал о своей "одиссее"

12:26
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Первый полет Crew Dragon к МКС завершился успешно

Важный момент для мировой космической отрасли. На Землю вернулся Crew Dragon. Аппарат стал первым в истории частным космическим кораблем, успешно совершившим полет на орбиту. Теперь корпорация Илона Маска сможет сама доставлять астронавтов на МКС.

Дага Херли и Боба Бенкена встречают на летном поле Объединенной резервной базы Эллингтон-Филд в Хьюстоне. Это их первая пресс-конференция после возвращения на Землю. Астронавты признаются: больше всего рады встрече с семьями, с которыми до этого могли общаться только по спутниковым телефонам.

"Это была настоящая одиссея - все последние годы, когда мы с Бобом начали работать над этой программой. Просто огромная привилегия быть частью НАСА и провести два месяца на Международной космической станции", - рассказал Даг Херли.

Накануне весь мир следил за приводнением первого в истории пилотируемого коммерческого корабля. Для США эта экспедиция действительно стала исторической. В последний раз космический корабль приводнялся у берегов Соединенных Штатов 45 лет назад. На протяжении последних 9 лет – после завершения программы Space Shuttle – астронавтов со звездно-полосатыми шевронами доставляли на МКС только российские "Союзы". Перед тем, как покинуть МКС, астронавты напомнили ещё об одном историческом событии - 45-ой годовщине пилотируемого проекта "Союз-Аполлон". А также поблагодарили российских коллег Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера за сотрудничество.

После высадки из капсулы Роберт Бенкен и Даглас Хёрли прошли медосмотр. Как сообщили в центре НАСА, они чувствуют себя хорошо. С успешным завершением полета команду корабля поздравил и глава SpaceX.

"Весь мир может смотреть на это как на достижение человечества. Мы переживаем трудные времена, когда, знаете ли, не так уж много хороших новостей. И я думаю, что это одно из тех событий, которые станут хорошей новостью для всех, независимо от того, где вы находитесь на планете Земля", - сказал Илон Маск.

Успешные запуск и возвращение Crew Dragon должны позволить НАСА сертифицировать систему компании SpaceX для регулярных полетов. А там в свою очередь уже планируют полёт на Марс и перевозки в космос коммерческих пассажиров.

Полина Кастрицкая, Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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