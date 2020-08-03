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Россиянам напомнили правила выбора арбуза

09:57
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Корка должна быть матовой

Эксперты Роскачества к открытию бахчевых развалов в российских городах напомнили покупателям, как не ошибиться в выборе арбуза. Специалисты назвали критерии, по которым можно определить качественный и спелый плод.
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"Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки", - поясняется в сообщении организации.

Специалисты поясняют: арбуз с "глянцевой" коркой – недозревший. Степень созревания можно также определить по звуку. Если при постукивании звук глухой – плод перезрел, слишком звонкий – недозрел. У "правильного" арбуза звук гулкий, напоминающий вибрацию.

Даже у хорошего плода на корке могут быть дефекты – побитости, рубцы и трещины. Эксперты не советуют тратить время на выискивание следов от уколов или считать, что через трещины в арбуз закачали нитраты. Побитости и трещины - результат хранения и транспортировки ягоды. Тем не менее, арбуз с большим количеством дефектов на корке лучше не брать, заключили в Роскачестве.

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