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ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников в 12 регионах

09:57
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Задержаны 42 человека

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников. Спецоперация прошла в 12 регионах, в том числе Московском регионе, Дагестане, Чечне и других областях. Задержаны 42 человека.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, изъято 179 единиц боевого и гражданского, с восстановленными боевыми свойствами, огнестрельного оружия. В числе изъятого оружия: пулемет "ПКМ", автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, а также 17 ручных гранат.

Кроме того, изъято около 15 килограммов взрывчатых веществ, 110 детонаторов различных модификаций, свыше 80000 патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ).

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