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Пресняков и Подольская снова станут родителями

10:20
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Они безумно счастливы

В окружении артистов Владимира Преснякова и Натальи Подольской сообщили, что супруги ждут второго ребенка. 
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1 августа Telegram-канал "Только Никому" написал, что 38-летнюю певицу увидели в аптеке с внушительным животиком. По данным автора канала, скоро Подольская снова станет мамой. Пытаясь скрыть новость о грядущем пополнении в семье, она якобы носит объемные вещи, а на свежих фото прячет живот. 

"Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально, дайте им время", - рассказал starhit.ru источник из окружения пары. 

Портал пишет, что беременность артистки протекает без серьезных осложнений. 

В 2019 году журналисты тоже объявили о беременности Подольской. Тогда певица сказала, что они с супругом очень хотят второго ребенка, но пока этому не было суждено сбыться. "Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает... и становится самой выделяющейся частью моего тела", - объяснила звезда. 

Владимир Пресняков и Наталья Подольская живут вместе с 2005 года. В 2010 году они поженились. Через пять лет у них родился сын Артемий.  

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