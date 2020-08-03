Пресняков и Подольская снова станут родителями

Они безумно счастливы

В окружении артистов Владимира Преснякова и Натальи Подольской сообщили, что супруги ждут второго ребенка.

1 августа Telegram-канал "Только Никому" написал, что 38-летнюю певицу увидели в аптеке с внушительным животиком. По данным автора канала, скоро Подольская снова станет мамой. Пытаясь скрыть новость о грядущем пополнении в семье, она якобы носит объемные вещи, а на свежих фото прячет живот.

"Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально, дайте им время", - рассказал starhit.ru источник из окружения пары.

Портал пишет, что беременность артистки протекает без серьезных осложнений.

В 2019 году журналисты тоже объявили о беременности Подольской. Тогда певица сказала, что они с супругом очень хотят второго ребенка, но пока этому не было суждено сбыться. "Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает... и становится самой выделяющейся частью моего тела", - объяснила звезда.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская живут вместе с 2005 года. В 2010 году они поженились. Через пять лет у них родился сын Артемий.

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