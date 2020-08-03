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Минздрав предупредил об опасности отправки медицинских данных в мессенджерах

10:31
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Информация может попасть в чужие руки

Отправлять врачам свои медицинские данные в мессенджерах или через облачные системы небезопасно. Такой способ пересылки информации не является защищенным, она может попасть не в те руки, сообщил замминистра здравоохранения России Павел Пугачев.
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"Сейчас по факту хранилищем чаще всего является какой-то мессенджер, электронная почта, публичный облачный сервис. Это несистемное и небезопасное хранение ", - отметил замглавы Минздрава.

По словам Пугачева, сейчас разрабатывается сервис, который позволит россиянам хранить свои медицинские данные и при необходимости брать их из архива. С его помощью можно будет также получить справки для школы, бассейна, водительского удостоверения. В этом случае ответственность за сохранность информации берет на себя государство. В Минздраве рассчитывают, что сервис заработает к 2024 году, передает ТАСС.

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