За сутки в России выявлено 5394 заболевших коронавирусом

Скончались 79 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 5394 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 856264.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 693. В Подмосковье заболели еще 160 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 79 человек с коронавирусом. Из них 13 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 14207 человек.

Вылечились от коронавируса 3420 человек, в том числе в Москве - 842. Общее число выздоровевших достигло 653593.

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