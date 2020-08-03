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Шнуров возглавил рейтинг звезд с самыми высокими доходами

10:52
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Он обогнал Крида и Киркорова

Журнал Forbes составил список российских звезд с самыми высокими доходами. Первое место рейтинга занял лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, чей годовой доход оценили в 8,8 миллиона долларов. 
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"Эксперты называют музыканта "олигархом среди наших артистов", он со своей группой зарабатывает в среднем $150 000 за частный концерт или корпоратив. И их у него много", - говорится на сайте издания. 

В десятку лидеров также вошли Егор Крид (6,9 миллиона долларов), Дима Билан (6,8), Баста (6,6), Филипп Киркоров (6,6), Полина Гагарина (6,4), группа "Би-2" (6), Григорий Лепс (5,3), Тимати (5,1) и Иван Ургант (5,1). 

Еще в список Forbes попали Сергей Жуков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Стас Михайлов, Максим Галкин, Валерий Меладзе и Юлия Зиверт (Zivert). 

Рейтинг составили путем подсчета общего объема гонорарных выплат звезд. При этом аналитики не учитывали распределение доходов между знаменитостями и членами их команд. 

По данным издания, доходы всех звезд были бы примерно на 12,5% выше, если бы не запрет на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

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