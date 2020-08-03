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Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке

11:00
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Премьер подписал соответствующее постановление

Размер первоначального взноса по льготной ипотеке снижен до 15%. Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, он уже подписал соответствующее постановление.
Мишустин призвал учитывать цели развития в нацпроектах

"Снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Председатель правительства подчеркнул, что теперь такая возможность появится и у участников льготных ипотечных программ для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

По словам Мишустина, увеличится и общая сумма кредитов,  которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она возрастет с 740 до 900 миллиардов рублей. По расчетам кабмина, благодаря новым программам улучшить жилищные условия смогут не менее 310 тысяч семей.

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