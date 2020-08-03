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Рэпер Картрайт хотел уйти к любовнице незадолго до смерти

11:31
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Скоро девушку допросят

В деле об убийстве украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) появились новые обстоятельства. Следователи узнали, что незадолго до смерти музыкант хотел развестись с женой Мариной Кохал и переехать к любовнице. 
Жена расчленённого рэпера Картрайта призналась в убийстве

Как передает Telegram-канал Life Shot, следователи изучили переписку Картрайта с Кохал. "В сообщениях есть даже адрес разлучницы, Энди несколько раз оставался у нее ночевать", - пишут журналисты. В скором времени эту девушку допросят. 

Как пишет 5-tv.ru, скоро в Петербург приедет мать Картрайта, которая живет на Украине. Женщина находится в подавленном состоянии. "Мама потерпевшего не имеет никаких имущественных требований, - рассказал ее адвокат Антон Кобит. - Она хочет только одного, чтобы истина по делу была установлена, а виновные понесли наказание". Ранее мать покойного говорила, что хочет забрать себе двухлетнего сына Картрайта. 

По мнению Кобита, Марина Кохал убила рэпера и пыталась скрыть следы преступления. Для этого она не только расчленила тело, но и отрезала кончики пальцев. 

Защита Кохал утверждает, что девушка не убивала супруга. Она обнаружила его мертвым в квартире. По словам Кохал, она расчленила труп, чтобы никто не узнал, что у ее возлюбленного были проблемы с наркотиками. Следствие сомневается, что рэпер употреблял наркотики, поскольку на его теле не нашли следов инъекций.

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