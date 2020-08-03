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Кабмин втрое расширил список жизненно необходимых лекарств

11:33
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Препараты будут производиться в России

Перечень стратегически значимых лекарств, производящихся в России, расширен почти втрое. Решение приняло правительство. Как напомнил премьер-министр Михаил Мишустин, новые названия вносятся в список впервые за 10 лет.
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"Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории России. За последние 10 лет этот документ ни разу не менялся", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Все препараты будут производиться в России. Премьер подчеркнул, что главная задача - обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных лекарств. От этого зависит здоровье и жизнь граждан страны.

Мишустин напомнил, что сейчас в перечне стратегически значимых лекарств – всего 57 наименований. В новый список войдут 215 препаратов  для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

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