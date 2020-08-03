Пожарным удалось локализовать крупный пожар в ресторане Нижневартовска (видео)

Площадь возгорания – 2,5 тысячи "квадратов"

Пожарным удалось локализовать пожар в реконструируемом ресторане в Нижневартовске. Огонь успел распространиться на 2,5 тысячи квадратных метров. Были опасения, что пламя перекинется на соседние здания, люди эвакуированы.

"Пожар локализован в 12:56 (10:56 мск) на площади 2,45 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Кровля одноэтажного здания реконструируемого ресторана на улице Ленина в Нижневартовске загорелась около 8 часов утра по местному времени. Эксперты предполагают, что загорелся утеплитель. Позже кровля обрушилась, пламя все же перекинулось на соседнее административное здание. Было эвакуировано 18 человек.

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