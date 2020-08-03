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Собянин поздравил выпускников с успешной сдачей ЕГЭ

11:51
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Московские школьники хорошо подготовились

Сергей Собянин поздравил выпускников с успешной сдачей ЕГЭ. По его словам, московские школьники хорошо подготовились и сдали экзамен, несмотря на дистанционное обучение.

"563 человека получили за четыре экзамена свыше 370 баллов. Желаю удачи всем выпускникам этого нелегкого года! Пусть все сложится, как вы мечтали", - написал Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Мэр отметил, что 400 баллов за ЕГЭ получил Дмитрий Савичев из Бауманской инженерной школы No1580, еще один выпускник этой школы - Юрий Петряев - набрал 397 баллов. Столько же у Веры Цуркис из школы No1568.

"Ребята, поздравляю вас и наставников! Представляю, сколько труда и таланта вы вложили в учебу", - написал Собянин.

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