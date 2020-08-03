Депутат МГД Киселева: "Акватория "ЗИЛ" расширит возможности работы спортшкол плавания

Подобные комплексы делают занятия физкультурой доступными

Олимпийская чемпионка, депутат Московской городской думы Мария Киселева заявила, что спорткомплекс "Акватория "ЗИЛ" расширит возможности для работы спортивных школ плавания. Он позволит организовать на высоком уровне тренировочный процесс и проводить соревнования международного масштаба.

"Эти восемь 50-метровых дорожек в главном, крытом бассейне значительно расширят возможности для работы столичных спортивных школ плавания, для тренировки нашего олимпийского резерва. Ну, а доступный для всех желающих открытый бассейн с подводным освещением и подогревом, способный функционировать в любое время года - это подарок для всех без исключения поклонников плавания. Две чаши бассейна дополняет комплекс для "сухого плавания", благодаря которому при помощи опытных инструкторов можно отрабатывать навыки всех стилей плавания, буквально не замочив ног", - цитирует Марию Киселеву агентство "Москва".

По ее словам, в Москве работает 1,3 тысячи плавательных бассейнов разного размера. 963 из них находятся в городских учреждениях спорта и образования. До 2023 года в городе планируется открыть еще 39 спортивных комплексов для подготовки профессионалов всех уровней и для массовых любительских занятий.

"Расширение баз для подготовки профессиональных спортсменов должно дополняться объектами для массового спорта. Только так можно сделать занятия физкультурой доступными, а спорт высоких достижений - ориентиром для тысяч людей, которые готовы заниматься любимыми занятиями на любительском уровне. Комплекс "Акватория" - пример такой работы", - заявила депутат.

Напомним, что столичный мэр Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Акватория "ЗИЛ" 27 июля. Он стал частью Центра водных видов спорта, построенного в рамках реорганизации территории бывшей промзоны ЗИЛа.

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