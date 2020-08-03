Депутат МГД Игорь Бускин: В девяти парках Москвы открылись летние книжные сервисы

В каждом парке своя концепция буккроссинга

В девяти столичных парках открылись летние книжные сервисы. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

"Полки, стенды и уголки книгообмена внедряются в Москве уже не первый год. Практика показала, что они пользуются спросом — однако, чтобы буккроссинг оставался интересным для людей, эти точки требуется поддерживать в порядке, обслуживать, следить за представленным там книжным ассортиментом", - сказал Бускин в интервью "Аргументам и фактам".

Так, в парке "Музеон" появилась летняя читальня библиотеки имени Некрасова, в которой представлены порядка тысячи книг. Работает она по электронному читательскому билету, единому для районных библиотек города. Обменяться книгами москвичи теперь могут в Воронцовском, Бабушкинском и Перовском парках, а также в Терлецкой дубраве, у Джамгаровского пруда, в сквере по Олонецкому проезду, в Филях и ландшафтном парке "Митино".

Бускин отметил, что в каждом парке по-своему сформулирована концепция секции буккроссинга. Например, в "Терлецкой дубраве" сформировали ботаническую библиотеку, а буккроссинг Бабушкинского парка расположен в шахматном павильоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"