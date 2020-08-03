Перелеты мужа выдали местонахождение Заворотнюк

Звезда возвращается в Россию?

Журналисты предположили, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая с прошлого года борется с раком, проходит лечение в США. В скором времени, вероятно, звезда сериала "Моя прекрасная няня" собирается вернуться на родину.

Как пишет eg.ru, Анастасия Заворотнюк находится в американской клинике. Ее супруг - фигурист Петр Чернышев - несколько раз летал в Нью-Йорк во время всеобщей самоизоляции.

Особняк Заворотнюк и Чернышева в поселке Крекшино долгое время пустовал. Недавно, по данным журналистов, туда приезжали родные звезды - сын Майк, дочь Анна и мама Валентина Борисовна. Вместе с ними прибыли сотрудники клининговой компании.

"Дом, в котором никто не жил, начали спешно драить и убирать. На улицу из сарая вынесли кресла, мангал и гриль", - пишут журналисты. Не исключено, что особняк готовят к приезду Заворотнюк.

В июле появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк собирается дать интервью на телевидении.

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