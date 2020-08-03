ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перелеты мужа выдали местонахождение Заворотнюк

12:39
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Звезда возвращается в Россию?

Журналисты предположили, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая с прошлого года борется с раком, проходит лечение в США. В скором времени, вероятно, звезда сериала "Моя прекрасная няня" собирается вернуться на родину. 
Заворотнюк пошла на поправку: актриса может вернуться в кино

Как пишет eg.ru, Анастасия Заворотнюк находится в американской клинике. Ее супруг - фигурист Петр Чернышев - несколько раз летал в Нью-Йорк во время всеобщей самоизоляции. 

Особняк Заворотнюк и Чернышева в поселке Крекшино долгое время пустовал. Недавно, по данным журналистов, туда приезжали родные звезды - сын Майк, дочь Анна и мама Валентина Борисовна. Вместе с ними прибыли сотрудники клининговой компании. 

"Дом, в котором никто не жил, начали спешно драить и убирать. На улицу из сарая вынесли кресла, мангал и гриль", - пишут журналисты. Не исключено, что особняк готовят к приезду Заворотнюк. 

В июле появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк собирается дать интервью на телевидении. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.