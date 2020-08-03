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Сын украинского олигарха купил остров в Италии

12:42
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Сумма сделки – 10 миллионов евро

Сын украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева – Александр – приобрел остров в Италии. По информации издания Corriere della Sera, сумма сделки – 10 миллионов евро.
На итальянском острове произошло извержение вулкана (видео)

По данным газеты, Галлинара с 1970-х годов принадлежит группе состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии. Ее представители и заключили сделку с компанией Galinette из Монте-Карло. А за этой компаний, как утверждает издание, стоит человек, личные данные которого полностью совпадают с данными 42-летнего Александра Богуслаева. Он проживает в Княжестве Монако, но имеет гражданство островного государства Гренада.

Авторы материала убеждены, что Александр - сын одного из самых богатых людей Украины Вячеслава Богуслаева. Бизнесмен руководит предприятием по производству авиационных газотурбинных двигателей – запорожским "Мотор Сич".

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