Собянин: реконструкция Филёвского канализационного канала завершится осенью 2020 г.

Канал перестраивают из-за Северного дублера Кутузовского проспекта

Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход работ по реконструкции Филевского канализационного канала. Он был построен почти 50 лет назад, а сейчас переустраивается из-за строительства Северного дублера Кутузовского проспекта.

"Новая вылетная магистраль пройдет вдоль путей МЦД-1 и свяжет Москва-Сити с платной скоростной дорогой – обходом Одинцова. Сейчас на объекте уже начаты общестроительные работы, ведется перекладка инженерных коммуникаций, включая частичное переустройство Филёвского канализационного канала. Это делается, прежде всего, для того чтобы исключить динамические нагрузки на сооружение от потока автомобилей и обеспечить безопасность его конструкций", – отметил Собянин.

Канал общей протяженностью свыше 8 километров проходит от Живописной улицы, вдоль Карамышевской набережной к Филёвской насосной станции АО "Мосводоканал". Работы по выносу трубопровода за пределы границ будущей магистрали были начаты в октябре прошлого года и затронули участок протяженностью порядка 3 километров – от улицы Шеногина вдоль Шелепихинской набережной до дома № 20 по Краснопресненской. Завершить реконструкцию планируется осенью 2020 года.

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