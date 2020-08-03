Названа сумма выплат соцработникам во время пандемии

Большую часть получил младший медперсонал

Социальным работникам в России за работу в условиях введенного из-за коронавируса карантина было перечислено 8 миллиардов рублей. По данным Минтруда, общее число выплат составило 282 тысячи.

В сообщении ведомства отмечается, что выплаты были назначены соцработникам, которые во время пандемии работали в сменном режиме, и на время смены проживали в организации.

Врачи за работу в социальных учреждениях в условии карантина дополнительно получают 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если же приходится оказывать помощь больным коронавирусом, сумма увеличивается до 60 тысяч.

Врачи получили более 3 тысяч выплат, работники из числа среднего медперсонала - около 50 тысяч , почти столько же – социальные и педагогические работники. В Минтруде подсчитали, что больше всего дополнительных выплат получили сотрудники из числа младшего медперсонала – 95 тысяч, а также технические работники – 85 тысяч рублей.

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