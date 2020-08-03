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Тверскую улицу в Москве перекрыли для замены асфальта

15:02
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Работы продлятся два дня

Тверская улица от Моховой до Настасьинского переулка в эти дни закрыта. Общественный транспорт ходит по изменённым маршрутам, а водителей просят искать пути объезда. Ограничения связаны с заменой асфальта.

С полуночи понедельника движение вдоль Тверской улицы – пешеходное, по тротуарам. Широкая проезжая часть занята спецтехникой на участке протяженностью 1 километр 300 метров от улицы Моховой до Настасьинского переулка. 800 специалистов ведут работы круглые сутки.

Дорожники заявляют: прежнее полотно прослужило пять сезонов, на год дольше гарантийного срока. Ремонтные службы выявили колейность: что неудивительно, учитывая колоссальную автомобильную нагрузку днем и ночью. А также ежегодное прохождение тяжелой техники накануне и в день Парада Победы. Впрочем, колею сейчас уже и не рассмотреть, старый асфальт сняли. После фрезеровки начнется укладка свежего, одновременно по всей ширине Тверской, единым ковром. На языке специалистов такой способ называется "бесшовным". Его уже применяли в 2016 году, опыт признан успешным. В первую очередь, он обеспечивает скорость проведения работ: двое суток вместо недели. Во-вторых, надежность асфальта, учитывая непростой климат.

"У нас за зиму где-то порядка 70 переходов через ноль. Если сравнивать с другими странами, там максимум три-четыре перехода, при температуре от -1 до +5. У нас бывает от минус 20 до плюс пяти. При бесшовной укладке вода не попадает в поры, т.е. нет швов, и асфальт должен удерживается", - сообщил руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" г. Москва Александр Орешкин.

Время проведения работ также выбрано неслучайно - в начале августа в Москве автомобильный трафик ниже. Водителям при поездках в центр столицы рекомендуют заранее планировать маршрут движения.

Ремонт Тверской улицы отразился на работе наземного общественного транспорта. 6 автобусных маршрутов изменены. Автобусы №15 и с литерой А курсируют с увеличенным интервалом. Прежний порядок движения должен быть восстановлен 5 августа.

Егор Киселев, Александр Медведев, Константин Чурашов. "ТВ Центр".

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