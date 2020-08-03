В Москве открылись бахчевые развалы

Откуда привезли арбузы?

В Москве в понедельник заработали бахчевые развалы. Всего открыто 240 точек. Все они оформлены в едином стиле, который уже хорошо знаком жителям столицы, передает "ТВ Центр".

Дыни и арбузы в основном прибыли в столицу из Краснодарского края, Астрахани, Волгоградской и Ростовской областей, а также из Дагестана. При покупке специалисты советуют выбирать плоды среднего размера. У арбуза корка должна быть твёрдой и блестящей, а звук при постукивании - звонким.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"