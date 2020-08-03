МХАТ имени Горького открывает новый сезон

Каеие премьеры ждут зрителей?

МХАТ имени Горького открывает новый 123-й сезон. Чем он порадует зрителей, накануне рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков на традиционном сборе труппы, передает "ТВ Центр".

Горожан ждут сразу 20 премьер. 17 сентября сезон откроется музыкальной постановкой "Красный Моцарт", посвященной Исааку Дунаевскому. Чуть позже - спектакль "Чудесный грузин" - о молодости Сталина. Так же в планах - пьеса "Женщины Есенина".

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