Многоликий и современный: интересные факты об архитекторе Мельникове

Все реализованные им постройки стоят до сих пор

В понедельник исполняется 130 лет со дня рождения архитектора Константина Мельникова. Весь мир знает его как авангардиста, нарушившего все градостроительные нормы. Пример тому - павильон СССР для Международной выставки в Париже. Но все же настоящим вдохновением для Мельникова всегда оставалась столица.

Обычный с виду сарай 2 на 3 метра превращается в книжный киоск. Внутри - очень эргономическое место для продавца. Книги, значки. Постройка как оригинал, функционал – современный. Уже 6 лет эти дом и сад Константина Мельникова – столичная достопримечательность. Здесь, как и при единственном хозяине, все на своих местах.

"Территория 8 соток, которые с 1929 года были выделены архитектору Мельникову под строительство экспериментального здания. В нем проживала семья на протяжении десятилетий", - рассказал директор государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов.

И это феномен. Ведь сохранился и дом – а это настоящий архитектурный шедевр - и вместе с ним - целая эпоха. В вещах и предметах. Грядки и те несут музейную функцию: садовые культуры посажены согласно дневниковым записям и архивным фото.

Знаменитому особняку - 92 года. Эксперты уверены – секрет долговечности всех шедевров Мельникова в традиционной технологии строительства и материалах. Кирпич, дерево, стекло, металл - казалось бы, ничего нового. А результат всегда неожиданный. Авангардный.

Здание клуба фабрики "Буревестник" построено 90 лет назад. Тогда не все понимали архитектурную мысль Константина Мельникова. Из-за вот этой башни с полукруглыми окнами в народе прозвали "клеткой для попугая".

Константину Мельникову как архитектору повезло. Он дожил до дня, когда авангард начали признавать снова. И все реализованные им постройки стоят до сих пор. 6 клубов, 4 гаража. Хоть и сохранились по-разному.

Макет здания Мельникова даже декорация к спектаклю. В Бахметьевском гараже обжился Еврейский музей толерантности. В гараже не Новорязанской улице музей только будет. Автор построек – архитектор Константин Мельников. Такой многоликий, такой московский и такой современный.

Анастасия Мартынова, Евгений Рыбин, "ТВ Центр", Москва.

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