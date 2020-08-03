Вооруженный мужчина угрожает взорвать банк в Киеве

Захват банка произошел в самом центре украинской столицы

В Киеве неизвестный захватил отделение банка в здании бизнес-центра "Леонардо". Об этом сообщили в МВД Украины. По словам мужчины, в рюкзаке у него бомба.

Как сообщил замглавы ведомства Антон Геращенко, днем в полицию позвонила сотрудница банка и сообщила, что в помещение зашел мужчина, сообщил о том, что у него бомба и попросил вызвать полицию. Сотрудникам банка удалось покинуть здание. Внутри осталась только руководитель отделения.

К месту ЧП стянуты полиция и сотрудники Нацгвардии Украины. Представители полиции уже начали переговоры с террористом.

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