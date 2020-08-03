Появилось видео с места захвата заложников в Киеве

Полицейские ведут переговоры

Специалисты по переговорам пытаются договориться с мужчиной, захватившим банк в Киеве. Неизвестный зашел в отделение, расположенное в бизнес-центре "Леонардо", с рюкзаком. Он заявил, что в рюкзаке бомба и потребовал вызвать полицию.

"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк"… и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию", - написал в Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Переговоры полиции с захватчиком продолжаются. По последним данным, сотрудники покинули банк. В заложниках осталась руководитель отделения, передает "Интерфакс".

Как стало известно, террорист требует выступления по телевидению. Полиция связалась с телеканалами, чтобы выяснить, есть ли такая возможность. За ограждение к бизнес-центру "Леонардо" по распоряжения руководителя полицейской операцией пустили журналистов телеканалов 112, Наш и ZiK.

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