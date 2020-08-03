МС-21 с российскими двигателями поднимется в воздух до конца года

Об этом доложили президенту России

Новый российский самолет МС-21 с отечественными двигателями совершит первый полет до конца года. Об этом в понедельник в Кремле Владимиру Путину доложил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, компания приняла ряд решений, позволивших вдвое увеличить загрузку военных предприятий, тем самым обеспечив опережающую поставку авиатехники. За прошлый год в небо поднялись три авиационных комплекса - это Ил-112В, модернизированный Ту-22МЗМ с расширенными боевыми возможностями, и тяжелый беспилотный "Охотник", имеющий наибольший боевой радиус, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин отметил - авиастроительная корпорация тесно сотрудничает с шестью отечественными компаниями, известными на весь мир.

Путин: хотел от вас услышать, как выстраивается работа по каждой из этих линий и, конечно, по новым продуктам, новым летательным аппаратам, новым самолетам. Но просил бы начать с самолета, который мы планируем использовать для улучшения транспортной доступности в регионах Российской Федерации – по Ил-114–300.

Слюсарь: в этом году у нас предстоят три премьеры. Ближайшая – это упомянутый вами Ил-114. Самолет уже собран, самолет проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском. Вторая премьера тоже в ближайшее время ожидается. Я надеюсь, до конца августа в Таганроге взлетит у нас долгожданный глубоко модернизированный Ту-95.

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