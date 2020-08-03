Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

Чем вызвано такое решение?

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром. Об этом сообщили в нашем Министерстве финансов.

В июне Москва начала переговоры с Никосией, чтобы скорректировать соглашение об избегании двойного налогообложения, и ввести 15-процентный налог на все выплаты, уходящие из России в офшорные юрисдикции, передает "ТВ Центр".

Напомним, что такую инициативу внёс Владимир Путин еще в марте, чтобы поддержать отечественную экономику в период пандемии и избежать оттока капитала. Дополнительный доход от пересмотра соглашений президент поручил направить на выплаты семьям с детьми и временно нетрудоспособным гражданам. Кипр же попытался максимально размыть эффект от принимаемых мер.

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