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Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

14:50
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Чем вызвано такое решение?

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром. Об этом сообщили в нашем Министерстве финансов.

В июне Москва начала переговоры с Никосией, чтобы скорректировать соглашение об избегании двойного налогообложения, и ввести 15-процентный налог на все выплаты, уходящие из России в офшорные юрисдикции, передает "ТВ Центр".

Напомним, что такую инициативу внёс Владимир Путин еще в марте, чтобы поддержать отечественную экономику в период пандемии и избежать оттока капитала. Дополнительный доход от пересмотра соглашений президент поручил направить на выплаты семьям с детьми и временно нетрудоспособным гражданам. Кипр же попытался максимально размыть эффект от принимаемых мер.

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