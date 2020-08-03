Депутат МГД Козлов призвал москвичей к участию в проекте помощи бездомным животным "Лучший друг"

Помощь в приюты передадут 15 августа - в День бездомных животных

Активисты международного движение DaDobro и московское городское региональное отделение партии "Единая Россия" запустили проект помощи бездомным животным "Лучший друг". Акцию поддержал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Наше общество по-настоящему растет и все больше осознает, что животные - полноценные члены современного мира. И это правильно, и объективно. С уважения и гуманного отношения к животным формируется и уважение к человеку. Так воспитываются настоящие люди. Да, пока у нас есть бездомные животные. Тысячи безнадзорных кошек и собак населяют наши города из-за безответственности некоторых индивидуумов. Но все остальные, кто может и дорос, должны помогать этим живым существам, которые так же, как и мы, испытывают чувства, понимают нас и умеют любить", - сказал Козлов агентству "Москва", призвав москвичей присоединиться к акции.

В свою очередь руководитель исполкома городского отделения "Единой России" Максим Руднев рассказал, что на протяжении двух недель во всех округах Москвы будут работать пункты приема благотворительной помощи для животных. Для организаторы составили список всего необходимого.

"Начиная от садовых и медицинских перчаток, амуниции (намордники, поводки, шлейки, ошейники) и до ветеринарных лекарств и марок кормов и консервов. Есть даже лекарства из "человеческой" аптеки, которые также нужны животным. Так что сориентироваться несложно - главное, чтобы было желание помочь", - отметил Руднев.

Вся собранная помощь будет направлена в приюты 15 августа - в День бездомных животных.

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