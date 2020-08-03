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Путину доложили о поставках ударного беспилотника "Охотник"

14:00
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Разработку аппарата максимально ускорили

Объединенная авиастроительная корпорация ускорит разработку ударного беспилотника "Охотник". Поставки аппарата в войска начнутся уже в 2024 году.
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"Мы от министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть "влево" - так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем", - сообщил президенту Владимиру Путину глава ОАК Юрий Слюсарь.

Слюсарь рассказал главе государства и о проекте модернизации стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. По словам главы ОАК, боевые возможности машины выросли вдвое. В первый полет модернизированный аппарат отправится до конца августа.

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