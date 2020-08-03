Исхакова заметили на свидании после разрыва с Гагариной

Фотограф вез детскую коляску

Дмитрия Исхакова, который, предположительно, разводится с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака, заметили на прогулке с другой женщиной.

Портал super.ru опубликовал кадры из Ботанического сада на ВДНХ. Исхаков гулял там с девушкой и ее ребенком. Фотограф вез коляску, а его спутница несла малыша. "При этом пара также держалась за руки и выглядела очень гармонично - как молодая семья", - пишут журналисты.

По данным портала, позднее Исхаков опубликовал в Instagram фото, на котором его спутница кормит сына грудью. "Очень мне нравится этот снимок", - подписал он кадр.



Журналисты выяснили, что спутницу фотографа зовут Ектерина, она занимается финансами. Исхаков не является отцом ее ребенка. В каких отношениях находятся Екатерина и Дмитрий, не уточняется.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. Гагарина и Исхаков не комментируют слухи о разводе.

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