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Назван конечный пункт поездки задержанных в Белоруссии россиян

14:39
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Граждане России направлялись из Минска через Стамбул в третью страну

Россияне, которых задержали спецслужбы в Минске, находились в Белоруссии транзитом. Они ожидали рейса в Стамбул, откуда намеревались вылететь в одну из стран Латинской Америки, сообщил консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев.
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33 гражданина России были задержаны 29 июля в окрестностях Минска. Власти Белоруссии заявили, что это сотрудники частной военной компании, которые прибыли в страну для организации беспорядков в период президентских выборов.

"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть: каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд", - заявил российский консул в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Плетнева, задержанные россияне с недоумением встретили предъявленные им обвинения. Они не понимают причин, по которым белорусские власти решили, что граждане России связаны с оппозиционными лидерами Белоруссии.

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