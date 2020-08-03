"Он вспыльчивый, мог кричать": экс-супруга рассказала об историке Соколове

Она родила от него дочерей

Бывшая супруга Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказала о жизни с историком. По словам Анны Кукушкиной, Соколов никогда ее не бил и не оскорблял.

"Ничего плохого про него сказать не могу. Всегда был окружен большим количеством людей, подавляющее число людей относилось к нему с любовью и почтением", - сообщила Кукушкина на заседании Октябрьского районного суда Петербурга.

Кукушкина родила от Соколова двоих дочерей, которым сейчас 13 и 8 лет. После развода историк общался с детьми и материально их поддерживал, передает РИА Новости. Женщина заявила, что незадолго до убийства Ещенко историк забрал дочек к себе, он вел себя как обычно.

"Детей любил, никогда их не обижал… Он вспыльчивый, мог кричать, поднимать голос, но фактов насилия не было", - цитирует Анну Кукушкину Telegram-канал Life Shot.

Уточняется, что Кукушкина училась у Соколова. Они прожили вместе 13 лет. Развелись три года назад "из-за разных интересов", пишет канал.

На суде Соколов попросил экс-супругу передать детям: "Очень люблю и постараюсь дожить до встречи с ними".

По версии следствия, в ноябре прошлого года Олег Соколов застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко во время ссоры. Он расчленил тело и попытался выбросить конечности в реку, но упал в воду. В рюкзаке историка и в его квартире нашли фрагменты тела.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"