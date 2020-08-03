Минобороны озвучило результаты итогового испытания вакцины от COVID-19

У добровольцев выявлен явный иммунный ответ

Министерство обороны отчиталось о тестировании российской вакцины от COVID-19. В ведомстве отметили, что никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма у добровольцев не было выявлено.

"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации", - приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Таким образом, указали в министерстве, можно говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

Итоговое исследование вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны, состоялось в понедельник в Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Бурденко.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск вакцины от COVID-19 начнется уже в начале сентября. При этом массовая вакцинация населения от коронавируса, как ожидается, стартует в октябре. Она будет исключительно добровольной.

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