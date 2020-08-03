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Перевозки по "единому" билету из Сочи в Абхазию возобновятся 5 августа

15:24
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Пересадка – в аэропорту и на железнодорожном вокзале

Туристы из России смогут добраться до Абхазии по "единому" билету. Перевозки в таком формате возобновляются с 5 августа.
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"На основании распоряжения правительства от 1 августа 2020 года об открытии российско-абхазской государственной границы АНО "ЕТД" возобновляет перевозки по "единому" билету в Абхазию", - говорится в пресс-релизе компании-оператора "Единая транспортная дирекция".

В компании поясняют, что воспользоваться "единым" билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала "Адлер" и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. Маршруты проложены в пять абхазских городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

"Единый" билет для поездки на поезде можно приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, а также на сайте РЖД. Если же турист решил лететь на самолете, ему следует обратиться в агентскую сеть.

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