Захвативший банк в Киеве мужчина задержан

В здание зашли саперы

В центре Киева прошла спецоперация по задержанию вооруженного мужчины, который пригрозил взорвать бомбу в банке в бизнес-центре "Леонардо". Как сообщает "112 Украина", в здание зашли саперы.

Ранее в МВД Украины установили личность террориста. Им оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов 1988 года рождения. По информации полиции, это психически неуравновешенный человек.

Ранее мужчина зашел в банк в БЦ "Леонардо" и заявил, что у него бомба. Он потребовал вызвать полицию и журналистов.

Террорист утверждал, что в его рюкзке мощная бомба, а к ноге привязан трос, соединенный с детонатором, так что если в него выстрелят, бомба взорвется.

21 июля житель Ровенской области Максим Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке. Он отпустил людей после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео с места захвата заложников в Киеве:

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