Шон Пенн тайно женился на молодой возлюбленной

Избранница моложе актера на 32 года

Американский актер Шон Пенн женился на австралийско-американской актрисе Лейле Джордж.

Как стало известно, 59-летний актер тайно обвенчался со своей 28-летней избранницей накануне своего 60-летия, пишет Daily Mail.

Свадьбу нельзя назвать спонтанной, так как молодожены встречались до этого четыре года, рассказала близкая подруга Пенна, жена известного режиссера Майка Медавой Ирена Феррис.

Для Джордж этот брак стал первым, а вот Пенн женится уже в третий раз. Ранее его избранницами были певица Мадонна и актриса Робин Райт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"