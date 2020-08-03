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Шон Пенн тайно женился на молодой возлюбленной

15:42
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Избранница моложе актера на 32 года

Американский актер Шон Пенн женился на австралийско-американской актрисе Лейле Джордж.

Как стало известно, 59-летний актер тайно обвенчался со своей 28-летней избранницей накануне своего 60-летия, пишет Daily Mail.

Свадьбу нельзя назвать спонтанной, так как молодожены встречались до этого четыре года, рассказала близкая подруга Пенна, жена известного режиссера Майка Медавой Ирена Феррис.

Для Джордж этот брак стал первым, а вот Пенн женится уже в третий раз. Ранее его избранницами были певица Мадонна и актриса Робин Райт.

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