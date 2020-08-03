Ученые обнаружили опасность выпечки для женского здоровья

Она может спровоцировать злокачественную опухоль

Ученые доказали, что трансжиры повышают вероятность наступления рака яичников на 34%.

Это утверждение стало результатом исследования, проводимого при поддержке Всемирного фонда исследований рака, пишет издание "Аргументы и Факты".

Для эксперимента были отобраны 521 330 человек из 10 европейских стран. За ними наблюдали с 1992 по 2000 годы. Ученые выяснили, что те женщины, которые питались полуфабрикатами, выпечкой и продуктами, содержащими маргарин, оказались более подвержены опасному заболеванию.

"Потребление трансжиров в объеме, превышающем 1% от общей дневной калорийности, значительно повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а более двух граммов трансжиров в день увеличивает риск рака груди и яичников", - заявила один из авторов работы Вероника Чавес.

Исследователи пришли к выводу, что следует срочно уменьшить использование трансжиров на законодательном уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"