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Ученые обнаружили опасность выпечки для женского здоровья

15:47
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Она может спровоцировать злокачественную опухоль

Ученые доказали, что трансжиры повышают вероятность наступления рака яичников на 34%.

Это утверждение стало результатом исследования, проводимого при поддержке Всемирного фонда исследований рака, пишет издание "Аргументы и Факты".

Для эксперимента были отобраны 521 330 человек из 10 европейских стран. За ними наблюдали с 1992 по 2000 годы. Ученые выяснили, что те женщины, которые питались полуфабрикатами, выпечкой и продуктами, содержащими маргарин, оказались более подвержены опасному заболеванию.

"Потребление трансжиров в объеме, превышающем 1% от общей дневной калорийности, значительно повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а более двух граммов трансжиров в день увеличивает риск рака груди и яичников", - заявила один из авторов работы Вероника Чавес.

Исследователи пришли к выводу, что следует срочно уменьшить использование трансжиров на законодательном уровне.

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