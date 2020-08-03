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Оформление разрешения на работу для мигрантов усложнят

15:45
  • понедельник
  • 03 августа 2020

За нарушения ответит работодатель

Власти рассматривают возможность усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу в России. Поводом для обсуждения этой темы с участием замглавы Совбеза Дмитрия Медведева стала ситуация, сложившаяся из-за пандемии.
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По данным Медведева, почти половина мигрантов, не сумевших покинуть страну, лишились работы, и это может способствовать росту криминала. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан.

"Предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", - сказал Медведев.

Более того, обсуждаются и более жесткие варианты, сообщил замглавы Совбеза. Эксперты, в частности, предлагают рассмотреть опыт арабских стран. Там полная ответственность за действия иностранного гражданина, нанятого на работу, возлагается на работодателя, приводит слова Медведева ТАСС.

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