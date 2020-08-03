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Названы сроки регистрации российской вакцины от коронавируса

15:43
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Как ожидается, это произойдет в течение 10 дней

Первую вакцину от коронавируса зарегистрируют в России в течение десяти дней. Если это произойдет, препарат станет первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Минобороны озвучило результаты итогового испытания вакцины от COVID-19
Назван срок начала производства вакцины от COVID-19

Он заверил, что все необходимые процедуры будут соблюдены Минздравом. "Они получили уже первые результаты и первой, и второй фазы испытания, они видят, что результаты очень хорошие", - сказал Дмитриев в эфире "России 24".

Ранее в Минобороны России сообщили о безопасности вакцины от коронавируса. Препарат, разработанный научным центром имени Гамалеи Минздрава совместно с Минобороны, по результатам лабораторных и инструментальных исследований безопасен и хорошо переносится.

Серийный выпуск вакцины начнется в начале сентября, а массовая вакцинация населения от коронавируса на добровольной основе, как ожидается, стартует в октябре.

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