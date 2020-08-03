Фигурантов дела о продаже детей заподозрили в торговле органами

Решения об аресте 2 из 8 фигурантов громкого уголовного дела суд оставил без изменений

Мосгорсуд оставил без изменений решения об аресте двух из семи фигурантов громкого уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Ранее шестерых подозреваемых отправили в СИЗО на два месяца, но сторона защиты с мерой пресечения была не согласна. Среди арестованных - врачи-центра репродуктивной медицины, эксперты, юристы и даже переводчик. Все они, по данным следствия, в разной степени причастны к отправке новорожденных за границу по поддельным документам. Есть у СК основания подозревать фигурантов и в других не менее тяжких преступлениях.

Из-за произошедшего недавно пожара в женском СИЗО сегодня сорвались сразу три заседания из шести. Юлиана Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышева сначала долго не могли выйти на связь с судьей. А потом и вовсе решено было перенести заседание. Их апелляции будут рассматривать 5 августа. Если связь за это время наладить не получится, то женщин доставят в суд.

Впрочем, выйти на связь остальным обвиняемым удалось. Эмбриолог Тарас Ашитков и переводчик Кирилл Анисимов постановление судьи выслушивают спокойно. За все заседание ни один из них не проронил ни слова. Рассматривали апелляцию в закрытом режиме, но на оглашение решения судьи журналистов приглашают.

- Суд апелляционной инстанции постановил – постановление Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Тараса Ашиткова оставить без изменения.

"Мы решили жалобу подать, потому что мера пресечения избыточная. В любом случае мы сейчас не вторгаемся в вину, а только в те обстоятельства, которые есть, с учётом личности данных. С 15 июля ни одного следственного действия не произведено. Соответственно, мой подзащитный мог спокойно находиться дома. И, грубо говоря, если у следствия еще пока нет вопросов, и оно только готовится и пытается их как-то там сформулировать, можно было не лишать моего подзащитного свободы", - заявила адвокат Ашиткова Юлия Лахова.

Шокирующая новость облетела Москву еще зимой. Тогда в одной из квартир в подмосковном Одинцове нашли умершего младенца. Врачи скорой приехали на вызов и обнаружили, что там находились еще дети. Все они были рождены суррогатными матерями по заказу граждан Филиппин. По словам защиты, иностранцы – биологические родители детей - приехать за ними вовремя не смогли, оформляли бумаги. И вот спустя полгода начались громкие аресты. По версии следствия, иностранцы не предоставляли генетический материал при процедуре ЭКО. То есть фактически суррогатные матери вынашивали и передавали за границу чужих детей. Что, по сути, можно расценивать как продажу. Всего в деле оперативниками описаны 11 эпизодов, произошедших с 2014 по 2019 годы. Адвокаты обвиняемых с этим не согласны. Они даже провели генетическую экспертизу, просили суд учесть ее.

"Суд не оценил надлежащим образом эти доказательства. В основном, все рассматривалось с позиции - продолжат, воспрепятствуют, скроются. Мы это решение будем обжаловать в вышестоящей инстанции. И есть надежды, что сегодня большое количество отмен и более качественное рассмотрение в Конституционной инстанции. У нас большие надежды", - заявил адвокат Игорь Трунов.

Всего фигурантами по делу о торговле детьми проходят 8 человек. Это именитые эмбриологи, репродуктологи и юристы. Один из них - Константин Свитнев - сейчас объявлен в розыск. Суррогатную мать суд на время следствия отправил под домашний арест. А вот директор Европейского центра суррогатного материнства Вячеслав Мельников пробудет в следственном изоляторе до 14 сентября. Врач известен в том числе и в кругах шоу-бизнеса. Рассказывал, что помогал звездным парам в поиске сурмам. Сегодня также появилась информация, что Следственный комитет подозревает фигурантов дела о торговле детьми в их продаже за границу на органы. Об этом пишут журналисты ТАСС, ссылаясь на некий источник в правоохранительных органах. Младенцев, которых зимой обнаружили в квартире в Одинцове, осмотрели медики и сейчас они находятся в детском доме под присмотром специалистов. По словам адвокатов, с ними очень ждут встречи их иностранные родители. Как только границы будут открыты, они собираются выступить свидетелями по этому громкому делу.

Елена Макарова, Валерия Дзгоева, Сергей Титов, Александр Козликин и Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

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