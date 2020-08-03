Собянин рассказал о реконструкции Филевского канализационного канала

Работы по модернизации канала завершат осенью

Работы по модернизации филёвского канализационного канала завершатся уже осенью. Это важная система водоотведения. Она была возведена почти полвека назад. И сейчас обслуживает не только запад и северо-запад столицы, но и несколько районов Подмосковья. Сегодня объект, на котором проходят не только ремонтные работы, посетил Сергей Собянин.

Кутузовский проспект разгрузят. Но перед тем, как построить полноценный северный дублёр одной из самых популярных вылетных магистралей, необходимо переложить все коммуникации. А это не менее грандиозный проект, который, впрочем, сейчас уже с успехом реализуется. На Шелепихинской набережной полным ходом идет строительство нового канализационного канала, который обеспечит бесперебойным отводом воды север и северо-запад столицы.

Для такого крупного города, как Москва, требуются и масштабные проекты. Канализационные стойки будут идти по гигантской трубе (см. видео). Она выполнена из стекловолокна - и это полностью отечественное производство. Самое эффективное решение в этом вопросе прослужит больше полувека. Диаметр - 3 метра и в пиковые часы ее наполняемость будет абсолютной.

На стеклопластик не влияет ни одна агрессивная среда, которая возникает в канализационных стоках. В то время как бетонные трубы, по которым сейчас идут отходы, не выдерживают влияния газов. Кроме того, старым коммуникациям уже почти 50 лет. Система требует ремонта. Но главное, что существующий канал проходит прямо под будущей многополосной магистралью, и нагрузки от автомобильного движения не выдержит. Поэтому было принято решение построить новый современный дублёр чуть в стороне от дороги.

"Здесь прокладывается дублёр канализационного канала. Сделано это для того, чтобы создать новую набережную Москвы, Шелепихинскую набережную – будут продлеваться дальше к крупным кварталам новой застройки. И, кроме того, здесь в створе будет сооружаться северный дублёр Кутузовского проспекта – одна из крупнейших дорожный строек, призванная разгрузить Кутузовский проспект", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Работы начались в октябре прошлого года. Канал длиной 3 километра разбит на 4 участка. В некоторых местах строительство ведётся открытым способом, а где-то с помощью тоннелепроходческого комплекса, наподобие прокладки метро.

"Работы самого канала по проходке на 85% выполнены. Сейчас у нас осталось порядка 170 метров открытой траншеи и 180 метров щитовой проходки. 15 сентября мы рассчитываем запустить первый участок – это примерно 30%", - заявил гендиректор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко.

Основные сложности, с которыми столкнулись строители – большое количество коммуникаций из-за плотной застройки этой части города. Кроме того, пришлось укреплять берега протекающей по соседству Москвы-реки. Канал периодически наполняется грунтовыми водами. После того, как тоннель будет построен, никакие внешние воздействия уже помехой не станут.

"После того, как будет сделано основание из дюбингов – тоннель – в него будет протащена стеклопластиковая труба, а межтрубное пространство, то есть между трубой и щитом, оно будет забутовано цементно-песчаным раствором. То есть это такая монолитная конструкция будет", - сказал главный инженер ПЭУ канализационной сети Александр Комов.

Завершится строительство нового канализационного канала в октябре этого года. То есть строителям на сооружение потребовалось всего 12 месяцев. Что касается дублёра Кутузовского проспекта, то эта новая шестиполосная вылетная магистраль длиной 11 километров от "Москва-Сити" до МКАД. Трасс значительно улучшит транспортное обслуживание более чем 700 тысяч жителей запада столицы. Дорога должна появиться в городе до конца 2022 года.

Илья Данильцев, Александр Голубев и Владимир Черных, "ТВ Центр".

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