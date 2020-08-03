Захвативший банк в Киеве мужчина назвал себя "святым духом"

Террорист задержан живым

На Украине вновь захват заложников - уже третий с 20 чисел июля. ЧП произошло в центре Киева в отделении одного из банков. Злоумышленник угрожал взорвать здание и требовал привести к нему прессу, чтобы сделать заявление в прямом эфире. К месту происшествия допустили журналистов трех телеканалов. Во время интервью бандита задержал спецназ. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Менее четырех часов прошло с момента захвата банка, как украинский спецназ пошел на штурм и задержал мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в отделении. Преступник в этот момент как раз давал интервью журналистам. В кабинет влетел спецназ, скрутил его и перехватил шнур, который был привязан к ноге захватчика. Ранее он рассказывал, что якобы если нога дернется, то сработает детонатор. Взрыва бомбы не произошло. Взрывчатку у мужчины не нашли. Никто не пострадал. Террориста вывели под руки живым и посадили в спецавтомобиль.

Специалисты остались проверить здание на предмет обнаружения возможных взрывоопасных предметов. Операцию проводила СБУ совместно с Нацполицией, но их представители пока не очень охотно общаются с прессой.

- У злоумышленника была большая спортивная сумка и портфель. Причем, портфель был привязан к его ноге. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК Украины "Терроризм".

В 12:00 в полицию позвонила представительница банка, расположенного в киевском бизнес-центре. Она сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Началась эвакуация людей из здания делового центра. Близлежащие улицы перекрыли, на соседних тут же образовались серьезные заторы.

Довольно быстро стало известно имя захватчика и его требования. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Он попросил 40 тысяч гривен и общения с прессой. Трансляцию вел телеканал ZIK.

"Он попросил называть себя святым духом, попросил, это было обязательное его условие - вести прямую трансляцию", - заявил журналист ZIK Андрей Лащ.

С журналистами Каримов говорил о религии и политике. Жаловался, что миром и президентами всех стран правят олигархи. Отдельно упомянул Владимира Зеленского.

"Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута. Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным и преданным, честным сыном своей страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. Что поменялось?" – сказал террорист.

Известно, что Сухроб Каримов получил вид на жительство на Украине 3 года назад. Он зарегистрирован под Бердянском. Есть жена и ребенок. Работал барменом. Буквально за несколько дней до захвата отделения банка в его соцсетях появились посты с призывами к джихаду и убийствам неверных в духе "не жалей никого - обезглавь каждого политика". В 10 лет Каримову поставили диагоноз олигофрения и в Узбекистане он стоял на психоневрологическом учете.

Это уже третий теракт на Украине за последние недели. 21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами. После того, как Владимир Зеленский выполнил все его требования, террориста удалось обезвредить.

Два дня спустя в Полтавской области украинец, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном ему автомобиле. Позже его нашли и ликвидировали, после того как он вновь во время задержания взял в заложники полицейского. В случае с захватом банка в МВД Украины сразу заявили, что будут вести переговоры, но если ситуация ухудшится, то готовы пойти по полтавскому сценарию.

Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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