На Украине предложили расстреливать "циркачей-террористов"

"Это даст более эффективный результат"

Террористов на Украине нужно расстреливать на месте преступления.

Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Подобных циркачей-террористов я бы немедленно приводил к смертному приговору. Причем, исполнение производил бы прямо на месте преступления без суда и следствия <…> это даст намного более эффективный результат, чем любые воспитательные процессы, которые могут происходить с этими людьми", - заявил парламентарий.

Кива отметил, что происходящее на Украине – это следствие безнаказанности псевдонационалистических и маргинальных групп, передает РИА Новости.

На Украине в последнее время участились случаи захвата заложников. Так, две недели назад в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами. Переговоры велись более 10 часов. Мужчину удалось задержать, никто из заложников не пострадал. А сегодня, 3 августа, другой мужчина угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева. Полиция сначала вела с ним переговоры, а затем спецназ скрутил злоумышленника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"