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На Украине предложили расстреливать "циркачей-террористов"

16:23
  • понедельник
  • 03 августа 2020

"Это даст более эффективный результат"

Террористов на Украине нужно расстреливать на месте преступления.
На Украине усилили меры безопасности после захвата заложников

Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Подобных циркачей-террористов я бы немедленно приводил к смертному приговору. Причем, исполнение производил бы прямо на месте преступления без суда и следствия <…> это даст намного более эффективный результат, чем любые воспитательные процессы, которые могут происходить с этими людьми", - заявил парламентарий.

Кива отметил, что происходящее на Украине – это следствие безнаказанности псевдонационалистических и маргинальных групп, передает РИА Новости.

На Украине в последнее время участились случаи захвата заложников. Так, две недели назад в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами. Переговоры велись более 10 часов. Мужчину удалось задержать, никто из заложников не пострадал. А сегодня, 3 августа, другой мужчина угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева. Полиция сначала вела с ним переговоры, а затем спецназ скрутил злоумышленника. 

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